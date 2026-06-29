CCOO critica que solo el 13,1% de los jóvenes esté emancipado y lamenta que trabajar no garantiza acceder a una vivienda

Presentación del informe 'Jóvenes y vivienda en Extremadura' de CCOO Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Extremadura ha criticado que solo el 13,1 por ciento de los jóvenes de la región está emancipado, frente al 15,2 por ciento de la meda española, y ha asegurado que, en estos momentos, tener empleo no garantiza el acceso a una vivienda.

Por provincias, en Cáceres se produce un mayor porcentaje de emancipación, con un 16,1 por ciento, frente a Badajoz, con un 11,5 por ciento, mientras que, por sexos, las mujeres registran una tasa de emancipación superior (16,6%) a la de los hombres (9,8%).

Estos datos aparecen recogidos en el informe 'Jóvenes y vivienda en Extremadura' que ha sido presentado en rueda de prensa por la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; la secretaría de Juventud, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Extremadura, María Nicolás, y por la secretaria de Acción Sindical, Paqui Gómez.

Las intervinientes han coincidido en manifestar que tener un empleo ya no es garantía de poder acceder a una vivienda, lo que evidencia que la dificultad está relacionada con la carga económica que se debe asumir para contar con un hogar propio y unos salarios bajos.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, ha lamentado la "enorme dificultad" que pesa sobre los jóvenes para poder construir un proyecto de vida "digno", "autónomo" y "con estabilidad".

Así, ha querido incidir en que durante muchos años se había mantenido que el problema del acceso a la vivienda era la falta de empleo y, aunque es cierto que la precariedad laboral sigue representando una dificultad, tener empleo ya no garantiza tener una independencia.

"La principal conclusión que se extrae del informe es muy clara, y es que la combinación de precariedad laboral, bajo salario y encarecimiento de la vivienda está expulsando a una gran parte de la juventud extremeña del acceso a una vida independiente", ha expuesto Gómez.

asimismo, la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha subrayado que el informe presentado no solo es un análisis sobre el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes sino una "denuncia de una situación insostenible".

Así, ha reseñado que la vivienda supone un "problema existencial" en Extremadura, en donde la juventud trabajadora "no puede acceder a una vivienda aunque tenga empleo" y se observa cómo una "generación entera se ve obligada a retrasar su emancipación, a depender más tiempo de sus familias o a compartir en condiciones que no son las más deseadas a través de alquileres de habitaciones compartidas".

De este modo, ha dicho que la vivienda no solamente es un problema estructural" sino que guarda relación con un "empleo precario, son salarios insuficientes y un mercado de vivienda que no pueden acceder, como hemos dicho, los más jóvenes, que supone hasta más de un 50 por ciento el esfuerzo que tienen que hacer con los salarios que cobran".

Finalmente, la secretaría de Juventud, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Extremadura, María Nicolás, ha recalcado que la situación del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes "tiene solución" pero la misma exige "voluntad política" y "compromiso firme" de las administraciones, además de considerar que las ayudas son insuficientes.

"No estamos ante un problema individual de la juventud, no es que los jóvenes no se esfuercen o no trabajen lo suficiente, estamos ante un fallo estructural del mercado de la vivienda que requiere respuestas estructurales", ha asegurado.

Por ello, CCOO ha propuesto un "gran Pacto Social y Político por la Vivienda", ya que el acceso a una vivienda digna debe consolidarse como el "quinto pilar del Estado del Bienestar".

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