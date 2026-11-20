MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha destacado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) beneficiará a 62.000 personas en Extremadura, la segunda región con mayor incidencia del SMI.

Este incremento es "muy positivo" para la región, según CCOO, que ha subrayado que beneficiará especialmente a las mujeres, las personas jóvenes y quienes trabajan en los sectores peor remunerados

Según las estimaciones del Gabinete Económico Confederal de CCOO, el aumento del SMI afecta al 17,4 por ciento de la población asalariada de la región. Este porcentaje sitúa a Extremadura como la segunda comunidad autónoma con mayor incidencia por la subida del salario mínimo, únicamente por detrás de Canarias.

Hay que recordar que el incremento del 5,3 por ciento del SMI situará su cuantía en 2027 en 1.286 euros mensuales en catorce pagas, equivalentes a 1.500 euros en doce mensualidades y a un salario anual de 18.004 euros para una jornada completa.

"Esta mejora supone un avance especialmente relevante en una comunidad donde los salarios se encuentran entre los más bajos del país y donde una proporción notable de la población trabajadora desarrolla su actividad en sectores con menores remuneraciones", ha expuesto CCOO.

En cualquier caso, CCOO ha reclamado que las mejoras salariales se extiendan al conjunto de las plantillas mediante la negociación colectiva, ya que el incremento del salario mínimo "no puede sustituir" a las subidas salariales en los convenios colectivos, toda vez que "resulta necesario elevar también las retribuciones de quienes perciben salarios superiores al SMI y más en un contexto de fuertes beneficios empresariales".

CCOO de Extremadura ha señalado que la elevada incidencia del salario mínimo en la región está relacionada con la estructura de su mercado laboral y con la presencia de actividades productivas caracterizadas por remuneraciones relativamente bajas.

Así, el informe de CCOO identifica la agricultura, la ganadería, la hostelería, el comercio y determinados servicios como los sectores donde las subidas del SMI tienen una mayor incidencia relativa.

En todo caso, el sindicato advierte de que la subida del 5,3 por ciento del SMI solo permitirá mantener y mejorar el poder adquisitivo si se incorpora "realmente a las nóminas y no queda neutralizada mediante mecanismos de compensación y absorción de complementos salariales".

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