CCOO pide a la Junta medidas "urgentes" ante situaciones de "segregación escolar" en determinados centros públicos

Concentración en Badajoz de CCOO Enseñanza contra la segregación centros públicos - CCOO

BADAJOZ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura se ha concentrado este miércoles, día 3, ante las puertas del IES San José de Badajoz para reclamar a la Consejería de Educación una actuación "decidida" y medidas "urgentes" ante la situación que atraviesan determinados centros educativos públicos de la región, en los que se acumulan "dificultades sociales, educativas y de convivencia" y situaciones de "segregación escolar" sin que, apunta, la Administración esté adoptando las medidas "suficientes" para corregirlas.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, ha subrayado que esta concentración pretende visibilizar una realidad que la Administración educativa "no puede seguir ignorando", que es que hay centros que necesitan "más apoyo, más recursos" y una planificación educativa para poder garantizar unas condiciones "adecuadas" para enseñar y aprender.

Así, el sindicato subraya que esta protesta no se dirige contra ningún centro, contra su profesorado, contra su alumnado, ni contra las familias, sino que es una exigencia a la Consejería de Educación para que recuerde que "tiene la obligación de velar por el buen funcionamiento de todos los centros sostenidos con fondos públicos".

"Es la Administración educativa de la Junta la que tiene que impedir que algunos centros queden sometidos a dinámicas de segregación escolar, concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad o deterioro progresivo de sus condiciones educativas", advierte.

Para CCOO, la equidad educativa no puede limitarse a declaraciones generales, sino que debe traducirse en medidas concretas de "escolarización equilibrada, dotación suficiente de profesorado, refuerzo de los equipos de orientación, reducción de ratios cuando la situación del centro lo requiera, presencia de perfiles profesionales de apoyo, planes específicos de compensación educativa y recursos suficientes para atender la diversidad del alumnado".

De este modo, frente al argumento utilizado de forma "recurrente" por la Consejería de Educación del PP sobre el derecho de las familias a elegir centro, CCOO recuerda que ese derecho no puede entenderse como un derecho "absoluto" ni puede utilizarse como "excusa" para renunciar a la planificación educativa.

"La libertad de elección debe ser compatible con la igualdad de oportunidades, con la cohesión social y con la obligación de evitar que determinados centros concentren de manera creciente las dificultades sociales y educativas", defiende.

En este sentido, entiende CCOO que el derecho de unas familias a solicitar un centro no puede traducirse en el "abandono progresivo" de otros centros públicos ni en la consolidación de circuitos escolares "diferenciados en función del origen social, económico o cultural del alumnado".

Así, recalca que la Administración educativa tiene "la responsabilidad de ordenar la escolarización, equilibrar la distribución del alumnado y garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos cumplan su función en condiciones de equidad", señala en nota de prensa el sindicato.

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