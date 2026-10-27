CCOO pide políticas activas de empleo concertadas y una mejora "notable" de salarios en el mercado extremeño

BADAJOZ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Extremadura reclama políticas activas de empleo concertadas con los agentes sociales y una mejora "notable" de los salarios para poder confrontar la "realidad" de que el mercado de trabajo regional evoluciona "negativamente" en contraste con la media nacional, tal y como reflejan los datos de la EPA del tercer trimestre.

Así, ahonda en que mientras que en España el empleo crece en 73.000 personas, en Extremadura este cae en 3.700 personas, "el peor dato desde 2017".

"Muy preocupante" es también el descenso de la población activa en la región en 5.400 personas menos, según CCOO, que observa la necesidad de que el mercado de trabajo extremeño se fortalezca y ofrezca empleos "dignos" y "estables" y que "no expulse tan fácilmente a la población trabajadora".

En este sentido, la secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, María Cruz Lara, subraya que para reforzar el mercado de trabajo extremeño es "esencial" que las empresas se comprometan con mejorar los salarios de sus trabajadores y ofrezcan empleos de "calidad".

Este es uno de los motivos principales que originan la convocatoria de Huelga General del 11 de noviembre, incide el sindicato, que entiende que Extremadura "no se puede conformar con esta situación permanente de bajos salarios, empleos estacionales y fuga de la población joven por pocas oportunidades de empleo y dificultad de vivienda".

Al mismo tiempo, en nota de prensa el sindicato demanda al Gobierno regional que en el nuevo Plan de Empleo que se está negociando se tenga en cuenta la necesidad de planificar el relevo generacional para fijar población y, en el mismo sentido, que se facilite que la población activa pueda quedarse en Extremadura a través de políticas de refuerzo de los servicios públicos, de los transportes y de acceso a la vivienda.

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