CCOO rechaza los servicios mínimos "desproporcionados" y sin acuerdo en Educación para la huelga general en Extremadura

Archivo - Imagen de los pupitres de una clase - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura (CCOO) rechaza los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta para la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, después de que la Dirección General de Personal Docente los haya aprobado "unilateralmente" al "no" alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales.

CCOO decidió no suscribir la propuesta de la Administración al considerar que las dotaciones de profesorado exigidas resultan "desproporcionadas" para una huelga general de 24 horas y "no están suficientemente justificadas".

La resolución mantiene la obligación de contar con un docente por cada 60 estudiantes o fracción en los centros de Educación Infantil y Primaria y uno por cada 90 en los institutos de Educación Secundaria, además de los miembros de los equipos directivos contemplados en la propia resolución. También establece dotaciones adicionales de profesorado para el alumnado con necesidades educativas especiales, explica el sindicato.

Para CCOO, la Administración "confunde la obligación de garantizar los servicios verdaderamente esenciales con el mantenimiento de una parte de la actividad educativa ordinaria, imponiendo restricciones al derecho fundamental de huelga sin explicar por qué son imprescindibles durante una jornada de paro".

En nota de prensa, el sindicato recuerda que el derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución, debe conciliarse con el derecho fundamental de huelga del artículo 28.2, "sin que ninguno de ellos pueda invocarse de manera genérica para anular el ejercicio legítimo del otro".

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