CCOO reivindica un Observatorio de brecha salarial de género y un pacto integral sobre cuidados en Extremadura

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, y la secretaria de Mujeres e Igualdad, Lola Manzano, presentan un informe sobre la brecha salarial y las desigualdades laborales entre mujeres y hombres en la región - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha reivindicado la articulación en la comunidad de un Observatorio de brecha salarial de género, así como de un pacto integral sobre cuidados.

El objetivo del observatorio sería evaluar el impacto de las políticas de igualdad salarial, según ha explicado Berrocal, quien ha reclamado además una mayor implicación de la Inspección de Trabajo en la vigilancia de la discriminación en materia de sueldos, para asegurar así que las empresas cumplen con los registros y la firma de planes de igualdad.

De este modo lo ha defendido en rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha presentado --junto a la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano-- un informe del sindicato (con datos del INE correspondientes a 2023, los más actualizados hasta la fecha) sobre brecha salarial y las desigualdades laborales entre mujeres y hombres en la región.

Se trata de un informe elaborado a nivel confederal bajo el lema 'Tiempos parciales ni vidas a medias', y con motivo de la celebración el 22 de febrero del Día Internacional de la Igualdad Salarial, y que pone de manifiesto que "las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral siguen siendo estructurales y tienen un impacto directo en los salarios, en las condiciones de trabajo y en las pensiones".

En este sentido, ha señalado que el 79 por ciento de los puestos de trabajo a tiempo parcial son ocupados por mujeres y están directamente vinculados a la "precarización" del empleo femenino, con un "impacto directo" sobre los salarios, las cotizaciones y la brecha salarial de género.

A su vez, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano, ha alertado de que continúan las desigualdades entre mujeres y hombres en el mundo laboral, algo que "condiciona bastante" la vida de las féminas. "Desde que una mujer quiere acceder al puesto de trabajo, desde que quiere permanecer en él, la verdad son muchos los hándicaps que tenemos", ha remarcado.

(((Más información en Europa)))