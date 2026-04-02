El Centro de Atención al Costalero de Badajoz prevé atender a un centenar de portadores en su "puesta a punto"

1074541.1.260.149.20260402110303 Archivo - Imágenes de una procesión - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura ha habilitado en Badajoz el Centro de Atención al Costalero, que prevé atender a entre 80 y 100 personas encargadas de portar los pasos de las hermandades y cofradías para su "puesta a punto" de cara a la Semana Santa.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, la fisioterapeuta Esperanza Monge, quien ha señalado que cada usuario dispone de "una media hora" de tratamiento, centrado en aliviar sobrecargas "en la séptima vértebra cervical, las lumbares y las rodillas", así como en las piernas, tobillos y muslos.

Entre las recomendaciones, la fisioterapeuta ha resaltado la importancia de "una buena protección lumbar", así como "trabajar con todo el cuerpo e ir bastante equilibrado" con el peso del paso para evitar posibles lesiones.

De este modo, el servicio está destinado a costaleros, costaleras, aguadores, cargadores, cruces de guía y miembros de bandas de música, ofreciendo tratamientos preventivos y terapéuticos a quienes requieren atención por las exigencias físicas de los ensayos y procesiones.

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