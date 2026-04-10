La CHG prevé que la campaña de riego se pueda realizar "con normalidad" en todas las zonas regables de la cuenca

Embalse de Los Canchales - CHG

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) prevé que la campaña de riego se pueda realizar "con normalidad" en todas las zonas regables de la cuenca, primando, en todo caso, la consecución de la "mayor eficiencia y racionalidad en el uso del agua".

La Comisión de Desembalse de la CHG ha analizado este pasado jueves la situación general de la cuenca del Guadiana de cara a la próxima campaña de riego.

El comienzo del año hidrológico 2025-2026 ha venido marcado por una situación en la que el volumen almacenado en la zona oriental era de 193,72 hm3 y en la occidental de 4.691,92 hm3, que suponían unos porcentajes de llenado del 48,7 por ciento y del 57,7 por ciento respectivamente.

En el desarrollo del año hidrológico se han presentado una sucesión de borrascas que han supuesto un evento de "gran excepcionalidad" en las aportaciones que se ha podido mitigar gracias a los embalses que gestiona la CHG, en concreto Emilia, Harry e Ingrid durante el mes de enero; Joseph y Kristin en febrero y Leonardo y Marta en marzo, siendo estas últimas las que han concentrado las aportaciones en los embalses de mayor tamaño de la cuenca.

Los 2.410,66 hm3 recogidos como consecuencia de dichas borrascas han supuesto una mejoría evidente en el volumen total de los embalses, que almacenan actualmente 333,2 hm3 en la zona oriental y 6.963,1 hm3 en la zona occidental, que suponen unos porcentajes de llenado del 83,9 por ciento y 85,7 por ciento respectivamente.

Ante esta situación, tal y como se confirmó en las juntas de explotación correspondientes, la previsión es que la campaña de riego en la zona occidental se podría realizar con una disponibilidad de recurso del 100 por cien de la totalidad de los volúmenes concesionales en esta zona.

En la zona oriental, la campaña de riego también se puede desarrollar con normalidad en las distintas zonas regables, ha insistido la Confederación Hidrográfica del Guadiana en nota de prensa.

La Comisión de Desembalse es un órgano colegiado de la CHG al que corresponde deliberar y formular propuestas al presidente del mismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios. Las propuestas aprobadas en la Comisión de Desembalse son de carácter vinculante.