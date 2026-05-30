Un choque frontal entre dos coches deja un herido 'menos grave' y otros dos leves cerca de Cáceres

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un choque frontal entre dos coches en la CC-324, cerca de Cáceres, se ha saldado con un varón herido 'menos grave' y otro hombre y una mujer con heridas de carácter leve.

El accidente se produjo esta pasada noche, en torno a las 22,31 horas, en el punto kilométrico 1,600 de la CC-324, según han informado fuentes del Centro 112 Extremadura, que también ha señalado que una de las personas se había quedado atrapada en uno de los vehículos.

Hasta el lugar acudieron bomberos y efectivos de la unidad de emergencias de carreteras, ambos de la Diputación de Cáceres, así como agentes de la Policía Local de la ciudad y una unidad medicalizada y otras de soporte básico vital del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El herido 'menos grave', un varón de 76 años, presentaba policontusiones, al igual que la mujer, de 57 años, herida de carácter leve. El tercer afectado, un hombre de 58 años, presentaba heridas de carácter leve igualmente. Los tres han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres.