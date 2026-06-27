Christian Magritte ofrece un taller de magia en familia el 2 y 9 de julio en Badajoz

Mago Christian Magritte - SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS

BADAJOZ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mago Christian Magritte ofrece este jueves, 2 de julio, y el siguiente jueves, 9 de julio, un taller de magia en familia en el área de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Se trata de una actividad diseñada para sorprender, aprender y compartir dirigida a niños y niñas de siete años o más. No requiere experiencia previa.

En este taller podrán descubrir el mundo de la magia a través de dinámicas participativas, juegos de ilusionismo y técnicas sencillas que podrán practicar en casa.

El mago Christian Magritte ya ha sido reconocido con varios premios nacionales e internacionales de magia y entre sus éxitos más destacados está en llevar a tierras norteamericanas su espectáculo 'El Sabor de la Magia' a diferentes institutos contratado por el Instituto Cervantes de Nueva York, según destaca El Corte Inglés en un comunicado.

Las inscripciones pueden realizarse a través de un correo electrónico habilitado por la cadena de grandes superficies. Además, el menor deberá estar acompañado por un adulto.