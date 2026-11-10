El ciclismo femenino de Extremadura se cita el domingo en Quintana de la Serena para promover la igualdad

Presentación de Extremafem 2026 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Quintana de la Serena se convertirá el próximo domingo, 15 de noviembre, en el punto de encuentro del ciclismo femenino con la celebración de la cuarta edición de Extremafem, una prueba no competitiva única en Extremadura destinada exclusivamente a mujeres que ofrecerá tres recorridos adaptados a diferentes niveles de dificultad en un entorno natural privilegiado.

La presentación de la iniciativa ha tenido lugar este martes, 10 de noviembre, en la Diputación de Badajoz, de mano de la diputada del Área de Igualdad, Lourdes Linares; el alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila; la directora técnica de la Federación Extremeña de Ciclismo, Azucena Lozano, y la directiva del club ciclista 'Quintana es Natural' Noemí Sánchez.

Durante la presentación, Linares ha señalado que Extremafem es una "apuesta por la igualdad, por la visibilidad de las mujeres y por el derecho de las mujeres a ocupar todos los espacios, también aquellos en los que históricamente han tenido una menor presencia, como ha ocurrido en el ciclismo".

Azucena Lozano ha considera "fundamental" seguir impulsando y dando visibilidad al ciclismo femenino, y en este sentido ha subrayado que eventos como Extremafem 2026 "sirven para crear referentes, para que las niñas se adentren en el mundo del ciclismo".

3 RUTAS ADAPTADAS A TODOS LOS NIVELES

La prueba ofrece en esta ocasión tres rutas de diferente dificultad para acoger a participantes de todos los niveles. La primera de ella cuenta con 16 kilómetros y 100 metros de desnivel positivo; la segunda consta de 26 kilómetros y 350 metros de desnivel positivo, y la tercera, la más exigente, alcanza los 38 kilómetros y 560 metros de desnivel positivo.

Noemí Sánchez, tras detallar los recorridos, en representación del club organizador 'Quintana es Natural', ha apuntado que "el ciclismo es una herramienta de empoderamiento femenino". Asimismo, ha destacado que el evento promueve el deporte igualitario y la visibilidad del deporte femenino, subrayando con orgullo que la prueba "ha conseguido traspasar las fronteras de la región, ya que en esta edición se han inscrito ciclistas de Madrid, Guadalajara, Ávila o Sevilla".

DESARROLLO RURAL Y LA COHESIÓN TERRITORIAL

La diputada provincial ha argumentado el respaldo institucional a esta iniciativa como reflejo de la "firme convicción" de la institución con el municipalismo y la igualdad de oportunidades en el medio rural.

Linares ha defendido que la Diputación de Badajoz tiene "muy claro por qué es importante apoyar proyectos como este", y en este sentido ha añadido que su responsabilidad como institución provincial "no consiste únicamente en acompañar actividades, sino en contribuir a construir una provincia con más oportunidades, más igualdad y más cohesión territorial".

A través de la colaboración con ayuntamientos, federaciones y tejido asociativo, la institución provincial impulsa iniciativas de dinamización turística, cultural y deportiva que "incentivan la economía local, ponen en valor el patrimonio natural de los municipios y contribuyen activamente a la lucha contra la despoblación, llenando de vida y actividad los pueblos de la provincia".

En este sentido el alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila, ha agradecido a la diputación su "apoyo económico, técnico y moral" y ha definido la cita como "un espectáculo", animando a visitantes y vecinos a disfrutar tanto de la prueba como del entorno natural que ofrece la localidad quintanense.

HORARIOS

La apertura de inscripciones tendrá lugar a las 8,00 en la Plaza del Ayuntamiento. A las 8,30 se procederá a la entrega de dorsales a las participantes. A partir de las 9,00 horas habrá una apertura oficial por parte de las autoridades y se realizará un reconocimiento especial a dos ciclistas extremeñas por su destacada trayectoria e impulso al deporte femenino.

Tras este acto institucional, se llevará a cabo el corte de cinta y la salida de la ruta, que se desarrollará de forma escalonada por cajones en función de la modalidad. Las tres opciones contarán con una guía de ruta y la llegada a meta se organizará igualmente de manera escalonada para garantizar el perfecto desarrollo y seguridad de la prueba. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la medianoche de este 10 de noviembre.