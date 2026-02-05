Cinco carreteras provinciales siguen cortadas al tráfico en Badajoz por los efectos de la borrasca Leonardo

Carretera BA-126 afectada por la borrasca Leonardo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Badajoz ha anunciado que cinco carreteras de la red provincial pacense permanecen actualmente cerradas al tráfico como consecuencia de la borrasca Leonardo y de las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días.

Así, entre estas cinco carreteras cortadas a las 12,30 horas de este jueves se encuentran la BA-139, que conecta Táliga (EX-313) a EX-107 y donde se imposibilita la circulación de los vehículos entre los puntos kilométricos 1+100 al 11+000, debido a las fuertes precipitaciones; y la BA-126, Santa Marta a Entrín Bajo, donde tampoco se puede circular entre los puntos kilométricos 0+000 al 10+000.

En el caso de la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, debido a las fuertes lluvias acumuladas en la zona la circulación de vehículos se encuentra interrumpida en el tramo comprendido entre el cruce con la BA-127 y Villalba de los Barros, concretamente entre los kilómetros 45+000 y 55+000.

Asimismo, la BA-142, que discurre desde Valdetorres hasta la EX-105 y en su primer tramo hacia Yelbes, está cerrada al tráfico por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Guadiana y Guadamez. En este caso, la circulación está interrumpida entre los puntos kilométricos 4+000 y 8+000 desde este jueves 5 de febrero y continuará así hasta que la situación meteorológica mejore.

Finalmente, la BA-074, que une Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca (límite provincial) está igualmente cerrada al tráfico a causa de los efectos de las intensas precipitaciones registradas.

Los cortes se mantendrán hasta que remita el temporal y las condiciones permitan garantizar la seguridad vial, ha explicado en nota de prensa la Diputación de Badajoz, cuyas brigadas de mantenimiento de carreteras continúan trabajando de forma "ininterrumpida" sobre el terreno para resolver las incidencias detectadas y actuar de manera preventiva, con el objetivo de anticiparse a posibles nuevas afecciones y restablecer la normalidad en la red viaria provincial "lo antes posible".

El Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio ha facilitado a todos los alcaldes de la provincia un correo electrónico de contacto (serviciocarreteras@dip-badajoz.es) y el teléfono 924 212 426 para comunicar cualquier incidencia.