Un agente de la Guardia Civil frente a un ordenador - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Llanita', a cinco personas en Sevilla por los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación, según ha informado el instituto armado en un comunicado, comenzó tras la denuncia presentada por un vecino de Orellana la Vieja (Badajoz), que sufrió una estafa de 19.200 euros con la técnica conocida como 'vishing'.

En concreto, los detenidos se habrían hecho pasar por responsables de la entidad bancaria de la víctima. Mediante llamadas telefónicas, habrían generado a la víctima situaciones de urgencia y alarma de seguridad en sus cuentas, consiguiendo así que el orellanense realizara o autorizara cuatro transferencias de 4.800 euros cada una, a dos cuentas diferentes, sin saber que estaba siendo víctima de una estafa.

A raíz de las primeras investigaciones, análisis de los movimientos y colaboración de la entidad bancaria, la Guardia Civil pudo averiguar el destino del dinero transferido, que tenía por objetivo ser blanqueado a través de cuentas de casas de apuestas y otras actividades.

Así, con líneas de investigación, los efectivos pudieron rastrear y averiguar la identidad de las cinco personas implicadas en la acción delictiva, siendo todos ellos vecinos de Sevilla.

Tras recabar todas las pruebas, el pasado jueves agentes de la Guardia Civil procedieron a localizar y detener en Sevilla a las cinco personas, interviniéndose también diferentes aparatos telefónicos.

Las diligencias instruidas por los delitos de estafa y blanqueo de capitales ya han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena (Badajoz).

Para evitar ser víctima de 'vishing' --estafas telefónicas donde suplantan la identidad de bancos, empresas o instituciones--, la Guardia Civil ha recomendado colgar de inmediato ante cualquier llamada sospechosa, no facilitar "nunca" datos personales, contraseñas o códigos bancarios por teléfono --ya que las entidades nunca van a solicitar datos por estas vías-- y desconfiar de la urgencia y de las amenazas.

También ha aconsejado verificar la información a través de canales oficiales, ignorar enlaces recibidos durante la llamada, proteger claves y códigos. En caso de ser víctima, ha recomendado ponerse en contacto "de inmediato" con el banco y denunciar los hechos de manera presencial o telemática.