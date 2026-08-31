Cinco jóvenes heridos al volcar el coche en el que circulaban en Torrejón el Rubio

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes, de entre 17 y 18 años de edad, han resultado heridos al volcar el vehículo en el que circulaban a la altura de Torrejón el Rubio (Cáceres).

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 12,50 horas en el kilómetro 45 de la carretera EX-390, según informa el 112 de Extremadura.

Una joven de 17 años ha resultado herida grave, con policontusiones y trauma craneal y facial, y los otros cuatro, todos ellos varones, de entre 17 y 18 años, han resultado heridos 'menos grave', con policontusiones. Los cinco han sido trasladados al Hospital Universitrario de Cáceres.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias convencionales, además de otra de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, además de un equipo médico del centro de salud de Torrejón el Rubio.