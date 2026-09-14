El Círculo de la Red FAB de la Diputación de Cáceres obtiene un reconocimiento europeo como centro tecnológico - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo, impulsado por la Diputación de Cáceres, ha logrado su primera estrella FIWARE, un reconocimiento otorgado por la plataforma europea que acredita el nivel del centro de referencia de la Red Circular FAB, como espacio en el que se trabaja y se desarrolla formación especializada, experimentación tecnológica y acompañamiento a empresas y proyectos.

Este reconocimiento ha sido entregado durante el FIWARE Global Summit 2026, celebrado los días 9 y 10 de septiembre en Menton (Francia). Esta primera estrella reconoce la evolución desarrollada por El Círculo durante su primer año dentro de la red europea FIWARE, y pone en valor las capacidades construidas desde Cáceres en formación especializada, experimentación tecnológica, mentorización, divulgación y acompañamiento a empresas y proyectos.

Para El Círculo, tal como ha subrayado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, "supone avanzar hacia un nuevo grado de madurez como FIWARE iHub, reforzando la capacidad de El Círculo para trasladar tecnologías abiertas y soluciones a las necesidades de empresas, emprendedores, administraciones y territorio".

Durante su primer año dentro de la red FIWARE, El Círculo ha combinado sesiones de introducción al ecosistema con formación práctica sobre la gestión de datos, Internet de las Cosas, modelos de datos y herramientas FIWARE, además de acciones de divulgación, mentorización y acompañamiento a empresas y proyectos interesados en explorar estas tecnologías.

"Esto ha permitido que empresas, emprendedores, técnicos y otros agentes del territorio puedan acercarse a FIWARE no solo desde el conocimiento teórico, sino también desde la experimentación y su posible aplicación en proyectos reales", ha añadido el diputado.

La primera estrella reconoce que El Círculo está avanzando, desde la pertenencia a la red FIWARE, en la formación, experimentación y el acompañamiento a proyectos desde Cáceres. "Es un reconocimiento al trabajo desarrollado, pero también un estímulo para seguir creciendo y trasladando nuevas oportunidades al territorio", ha destacado Tomás Sánchez.

El Círculo dispone de un entorno de pruebas, infraestructura tecnológica e Internet de las cosas, equipamiento para formación y experimentación, showroom y personal dedicado al desarrollo de actividades FIREWARE.

Como centro de referencia de la Red Circular FAB, El Círculo forma parte de la estrategia de la Diputación de Cáceres para acercar innovación, emprendimiento y transformación digital al conjunto de la provincia, con especial atención al medio rural.

Esta dimensión territorial se ha trasladado también a la actividad FIWARE mediante acciones de formación dirigidas a responsables de los centros Circular FAB, contribuyendo a extender nuevas capacidades a través de la red provincial.

Una primera estrella para seguir creciendo La obtención del nivel Standard Services abre una nueva etapa para ampliar las capacidades FIWARE y de la Red Circular FAB.

"Nuestro siguiente reto es continuar desarrollando formación especializada, nuevos proyectos empresariales, reforzar nuestro laboratorio de experimentación y aprovechar nuestra posición dentro de la red internacional de FIWARE para seguir extendiendo este conocimiento por la provincia de Cáceres", ha apuntado el diputado.

Con este reconocimiento, El Círculo refuerza su posicionamiento como espacio de referencia para la innovación abierta, la transformación digital y la experimentación con tecnologías FIWARE, conectando la provincia de Cáceres con una comunidad internacional de conocimiento y desarrollo tecnológico.