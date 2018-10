Ciudadanos Extremadura anuncia que sólo participará en una movilización por el tren "encabezada por la sociedad civil"

Publicado 22/10/2018 13:19:04 CET

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Comunicación de Ciudadanos Extremadura, Marta Pérez Guillén, ha anunciado este lunes que su partido sólo participará en una movilización por el tren extremeño que "esté encabezada por la sociedad civil y no por siglas políticas".

Además, ha defendido que dicha manifestación debería ser asumida "al menos en su financiación, por los partidos políticos y no por la administración" ya que, según ha dicho, "son los culpables de que la región esté en esta situación".

De esta forma, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Pérez Guillén ha resaltado que en caso de que se decida organizar una manifestación para reivindicar el tren extremeño, Ciudadanos participará "siempre y cuando no esté encabezada por unas siglas y no se le reste protagonismo a la sociedad civil".

Asimismo, ha destacado que el "problema" del tren "no se solventa con una campaña de maquillaje político ni cesando a dos responsables como mejor solución", al tiempo que ha destacado la "necesidad de tener voluntad política e invertir dinero para que esta situación se revierta" en una comunidad en la que "comenzar la semana hablando de las incidencias del tren se ha convertido tristemente en una dinámica".

En este sentido y respecto al lugar de la movilización en favor de mejoras ferroviarias en la comunidad, ha señalado que "si es necesario salir de Extremadura para que el mensaje llegue y cale en el resto del país, habrá que ir a Madrid, a Barcelona o a donde sea con tal de que quede claro", ha concretado.

Por otro lado, respecto a la reunión del Pacto por el Ferrocarril que tendrá lugar esta tarde en Mérida, ha señalado que aunque al principio les parecía "positivo" a su partido, con el tiempo éste ha "descubierto que no ha servido de nada", una situación que según ha explicado, "Ciudadanos espera que cambie tras la reunión de esta tarde con decisiones efectivas y sin perseguir titulares".

De esta manera, Pérez Guillén ha señalado que el "abandono absoluto de las administraciones durante más de 30 años", ha derivado en una situación "insostenible que sufren en primera persona" los extremeños y pasajeros que "se aventuran" ha hacer uso del servicio del tren.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS Y GENERALES

Por otra parte, a preguntas de los medios sobre negociación de los presupuestos regionales, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos Extremadura ha (con su partido) y no se ha avanzado nada".

Así, Pérez Guillén ha señalado que Ciudadanos "está abierto al diálogo para ver de qué manera quiere negociar el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, los presupuestos y a qué está dispuesto a ceder por tener el respaldo suficiente con las cuentas del próximo año", ha explicado.

No obstante, ha recalcado que si "la tónica a seguir es igual que a nivel nacional", Vara "no encontrará a Ciudadanos de lado sino de frente", al tiempo que ha resaltado que su partido "no está dispuesto a participar en unos presupuestos electoralistas y de postureo", ha afirmado.

En este sentido, Pérez Guillén ha destacado que el portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, participó el pasado domingo en un encuentro nacional con el secretario general de Ciudadanos estatal, José Manuel Villegas, donde se abordó la "preocupación del partido a nivel nacional" respecto a Pedro Sánchez "y su pretensión por cometer cualquier ilegalidad con tal de aprobar los presupuestos generales", ha señalado.

Por último, ha resaltado que Villegas trasladó a los presentes en el encuentro la "buena labor" que están desarrollando los portavoces autonómicos "a la hora de hacer llegar el mensaje de Ciudadanos a todos los rincones del país y en especial a Extremadura", ha concluido.