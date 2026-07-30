Coeba y el Club Deportivo Badajoz acuerdan abrir vías de cooperación empresarial y deportiva

La directiva del CD Badajoz visita la sede de Coeba - COEBA

BADAJOZ 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de la Directiva del Club Deportivo Badajoz, encabezados por el presidente de la entidad, Nicolás Vallejo Nájera, han visitado este jueves la sede de la Confederación Empresarial de la provincia de Badajoz.

En la visita, han estado acompañados del presidente de Coeba, Javier Peinado, y la secretaria general, Nuria Lavado, así como otros miembros de la dirección de la organización profesional.

Tras recorrer las instalaciones, han celebrado una reunión de trabajo, en la que se han analizado vías de colaboración entre Coeba y el Club Deportivo Badajoz, dada la doble condición de este último como sociedad deportiva y empresa que genera actividad y negocio directo e indirecto, además de promocionar el nombre de la ciudad fuera de la región.

En ese sentido, responsables de Coeba han invitado a Vallejo Nájera a participar en los Encuentros de Negocios de Extremadura (ENEX) para conocer distintas empresas de cara a posibles alianzas, además de tener la oportunidad de exponer el modelo de negocio del Club, según señala Coeba en nota de prensa.

Por su parte, el presidente del CD Badajoz ha explicado el "ambicioso proyecto" deportivo que se ha planteado para el equipo, recién ascendido a 2ª RFEF, y al término de su visita, ha entregado al presidente de Coeba una camiseta del CD Badajoz con su dorsal.

Además, esta tarde-noche, Coeba estará presente representando a las empresas de la provincia en el encuentro empresarial 'El Plan de Todos', organizados por el CD Badajoz para, según se anuncia, construir entre todos "el futuro del gigante".