Una colisión entre un coche y una moto cerca de Cadalso deja un herido grave

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CORIA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 56 años, ha resultado herido de carácter grave en una colisión que se ha producido entre un coche y una moto en la EX-205 cerca de Cadalso (Cáceres).

El accidente se ha producido en torno a las 12,44 horas de este sábado, en el kilómetro 56 de la EX-205, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El varón ha sido trasladado al Hospital de Coria policontusiones y una herida en el hombro.

Los recursos activados por parte del 112 han sido una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.