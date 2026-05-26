La comarca pacense de Vegas del Guadiana continúa este miércoles en aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará de nuevo este miércoles, 27 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados.

El aviso por calor se activará a las 14,00 horas y permanecerá hasta las 20,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a nueve comunidades autónomas, mientras que las tormentas harán lo propio con cuatro en el noreste peninsular --Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia--, según la Aemet. Todo esto tendrá lugar en un día en el que Cádiz estará en aviso por viento y olas.

En concreto, los avisos por calor se registran en Huesca y Zaragoza; Suroccidental asturiana y Central y Valles Mineros; Liébana; Lleida y Tarragona; Badajoz; Ourense; Ribera del Ebro de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, los avisos por tormentas están en los litorales asturianos, la suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; León, Palencia y Zamora; Lugo y Ourense.

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