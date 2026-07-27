El comercio intrarregional crece en Extremadura un 16% en tasa interanual en el primer trimestre de 2026

Archivo - Imagen de archivo de exportaciones. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El comercio intrarregional, aquel cuyos flujos de mercancías tienen su origen y destino en Extremadura, ha experimentado una tasa interanual del 16 por ciento en el primer trimestre de 2026. Mientras, en relación con el trimestre anterior, se ha registrado una tasa de variación del -35,8 por ciento.
En cuanto al comercio interregional, realizado entre Extremadura y el resto de comunidades autónomas, las ventas han subido respecto al mismo trimestre del año anterior un 19,4 por ciento y las compras han disminuido un 17,2 por ciento.
En relación con trimestre anterior, se han incrementado las exportaciones un 7,9 por ciento y las importaciones un 0,6 por ciento, ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) en nota de prensa.
Las exportaciones internacionales han aumentado en comparación con el mismo periodo del año anterior un 14,7 por ciento y han bajado un 18 por ciento respecto al trimestre anterior.
Por su parte, las importaciones internacionales han bajado un 4,5 por ciento interanualmente y un 18,1 por ciento respecto al trimestre anterior.
El IEEx ha elaborado esta información a partir del tratamiento de los datos suministrados por el Proyecto C-Intereg.