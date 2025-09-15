Comienzan los trabajos para la construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida

Comienzo de las obras del hogar de mayores de Nueva Ciudad de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Eulen S.A. ha comenzado esta mañana los trabajos de construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida, por un importe de de 1.999.547,17 IVA incluido.

Una fecha que, según la delegada municipal de Urbanismo, Silvia Fernández, es "histórica" ya que responde a una "importante" demanda de los vecinos de la zona, así como un "importante compromiso" adquirido por el equipo de gobierno local.

De este modo, el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad va a ser, en un año, una "realidad", financiado con fondos propios municipales que aporta un millón de euros, y de la Diputación de Badajoz que aporta el otro millón, destaca en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Al respecto, la delegada de Urbanismo ha recordado que en ese margen del río viven más de 20.000 personas y que se marcan como objetivo prioritario de la gestión del gobierno local que todas las personas mayores de ese margen del río tuvieran un "sitio de referencia, un sitio de ocio, de esparcimiento, para poder desarrollar todas sus inquietudes y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida".

"Hoy es el día en el que entran las máquinas para hacer todos los movimientos de tierra y en un año está previsto que ya finalice esta inversión tan ansiada por este equipo de Gobierno, por esta ciudad y en la que vamos a invertir dos millones de euros", ha señalado.

La delegada ha insistido en que este proyecto está financiado por Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida íntegramente, así como qne en que la Junta de Extremadura "en este caso no ha querido participar en el desarrollo de este proyecto tan importante y necesario".

(((Más información en Europa Press)))