La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recopilará en un informe las conclusiones de la visita a Almaraz

ALMARAZ (CÁCERES), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recopilará en un informe, que incluirá recomendaciones para futuras acciones, las conclusiones de la visita de la delegación de eurodiputados esta semana a la Central Nuclear de Almaraz.

La delegación, que ha estado formada por diez eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha concluido este miércoles su visita de tres días, en las que han visitado la Central Nuclear de Almaraz y Navalmoral de la Mata (Cáceres), así como el Parque Nacional de Cabañeros (Toledo).

Así, este pasado lunes y martes, la delegación de eurodiputados visitó la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata y la Central Nuclear de Almaraz, con el objetivo de "recabar información sobre su posible clausura y las implicaciones para España y para la transición energética en la UE", señala el Parlamento Europeo en nota de prensa.

Los eurodiputados se reunieron con el peticionario, que es la Plataforma 'Sí a Almaraz', así como con trabajadores de la central y expertos, y discutieron la situación con autoridades regionales y locales, así como conrepresentantes de los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura.

La delegación también ha subrayado que invitó a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a una reunión con el fin de recabar información técnica de primera mano, pero "no fue posible concertar una reunión ni con la ministra ni con representantes del ministerio".

Añaden que la delegación tampoco se reunió con otras autoridades del Gobierno central, al considerar que el Ministerio para la Transición Ecológica era la autoridad competente en la materia.

Posteriormente, los eurodiputados viajaron a Toledo para analizar las inquietudes sobre la aplicación de la legislación europea en materia medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros, incluida la Directiva Hábitats y la Directiva de Aves, así como su impacto en las comunidades locales.

La delegación visitó el parque y mantuvo reuniones con los peticionarios, alcaldes, autoridades regionales y nacionales y expertos medioambientales.

Cabe destacar que esta delegación ha estado encabezada por el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el eurodiputado polaco Bogdan Rzonca, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, y compuesta por Fredis Beleris, del Grupo del Partido Popular Europeo; Sebastián Kruis, del Grupo Patriotas por Europa; Kosma Zlotowski, compañero de grupo de Rzonca, y Marcin Sypniewski, del Grupo Europa de Naciones Soberanas.

También forman parte Elena Nevado del Campo, del Grupo del Partido Popular Europeo; Nacho Sánchez Amor, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; Juan Carlos Girauta, del Grupo Patriotas por Europa; Diego Solier, Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, y Stefan Köhler, compañero de partido de Elena Nevado del Campo.