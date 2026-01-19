La compraventa de viviendas en Extremadura continúa creciendo en noviembre, un 7,7%, y suma tres meses de ascensos

Archivo - Un bloque de edificios en Extremadura. - JUNTAEX - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura ha subido un 7,7% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), hasta sumar un total de 993 operaciones y encadena tres meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, las 993 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Extremadura, 818 se realizaron sobre viviendas libres y 175 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 123 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 870 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 1.873 operaciones sobre viviendas. Además de las 993 compraventas, 503 fueron herencias, 26 donaciones y 0 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Extremadura 3.026 fincas urbanas a través de 1.609 compraventas, 701 herencias, 62 donaciones, siete permutas y 647 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.454 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 635 herencias, 566 compraventas, 53 donaciones, seis permutas y 194 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas subió el pasado mes de noviembre un 7,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 58.546 operaciones, su mayor cifra mensual en un mes de noviembre desde el inicio de la serie en 2007, según Estadística.

Entre enero y noviembre de 2025, se han registrado 660.089 compraventas de viviendas en España, cifra que supera la de todos los años completos desde 2007, cuando se registró un máximo de 775.300 compraventas.

En términos relativos, las compraventas de viviendas aumentaron un 11,8% entre enero y noviembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, con avances del 17,3% en el caso de las operaciones realizadas sobre pisos nuevos, y del 10,4% sobre viviendas usadas.

Volviendo al dato de noviembre, con el avance interanual del 7,8% registrado en el penúltimo mes del año pasado, la compraventa de viviendas retoma los ascensos interanuales después de que en octubre bajara un 2,5%.

El repunte interanual de la compraventa de viviendas en noviembre de 2025 fue consecuencia tanto del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, que avanzaron un 4,1%, hasta las 12.742 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 8,9%, hasta las 45.804 operaciones.

El 93,6% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de noviembre fueron viviendas libres y el 6,4%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 9,1% interanual, hasta las 54.790 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 8,5%, hasta sumar 3.756 transacciones.

En tasa intermensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), la compraventa de viviendas bajó un 13,6%, con descensos del 11,9% para las viviendas nuevas y del 14,1% para las usadas.

TRES COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que más compraventas sobre viviendas se realizaron durante el penúltimo mes del año pasado, con 11.988, seguida de Comunidad Valenciana (9.309) y Cataluña (8.794).

Sólo en tres regiones se vendieron el pasado mes de noviembre menos viviendas que en igual mes de 2024 y en catorce se vendieron más, principalmente en Canarias, donde las compraventas de vivienda subieron un 30,2%, y Navarra y Murcia, con incrementos del 21,6% y del 18%, respectivamente.

Por contra, las tres comunidades autónomas que presentaron los únicos retrocesos interanuales en las compraventas de vivienda fueron Madrid (-9,4%), Asturias (-5,9%) y Baleares (-3,3%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS SUBEN UN 6,4%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de noviembre las 200.881 fincas, un 6,4% más que en igual mes de 2024.

Por compraventa se transmitieron un 8,8% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación subieron un 0,2% interanual; las transmitidas por herencia avanzaron un 0,9%, y las operaciones por permuta bajaron un 7%.

El 87,7% de las compraventas registradas el pasado mes de noviembre correspondieron a fincas urbanas y el 12,3% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,4% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas se incrementó un 4,2% interanual y se situó en 14.057, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, aumentó un 9,5%, hasta las 100.323.