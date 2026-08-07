La compraventa de viviendas en Extremadura desciende un 1,6% tras empeorar su evolución interanual en junio

Evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA/MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura en junio empeora y desciende un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 1,57% a nivel nacional), hasta un total de 1.109 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 1,6% intermensual. A pesar de la caída, las 1.109 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en junio en Extremadura, 986 se realizaron sobre viviendas libres y 123 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 127 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 982 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En junio se realizaron un total de 1.980 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.109 compraventas, 548 fueron herencias, 42 donaciones y 30 permutas.

En total, durante junio se transmitieron en Extremadura 3.062 fincas urbanas a través de 1.721 compraventas, 793 herencias, 75 donaciones, 35 permutas y 438 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.654 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 708 herencias, 650 compraventas, 90 donaciones, 8 permutas y 198 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en junio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,64% seguida de Castilla - La Mancha, un 22,2% más, y Asturias (+10,36%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, Baleares y Galicia con caídas del 21,54%, 11,73% y del 7,68%, respectivamente.

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