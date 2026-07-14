La confianza empresarial crece en Extremadura un 3,7% en el tercer trimestre

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha disparado un 3,7 por ciento en el tercer trimestre del año en Extremadura.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se ha situado en Extremadura en 8,6 puntos.

Así, las opiniones favorables respecto al trimestre que ha acabado alcanzan un 23,9 por ciento, las desfavorables un 15,3 por ciento y las normales un 60,8 por ciento.

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se ha situado en el tercer trimestre de este año en Extremadura en 11,2 puntos.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año se ha situado en el 23,7 por ciento.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el tercer trimestre de manera normal se ha situado en el 63,8 por ciento, al tiempo que los empresarios que esperan una evolución desfavorable se han situado en el 12,5 por ciento.

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