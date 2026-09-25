El congreso Potencial Digital se despide de Cáceres con la mayor participación de empresas de sus tres ediciones

Un robot en el congreso Potencial Digital 2026 celebrado en Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El congreso Potencial Digital 2026 ha bajado este viernes el telón de su tercera edición en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde durante dos jornadas ha reunido a empresas, profesionales y expertos en transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica.

El balance final de esta tercera edición deja más de 90 ponentes, 99 citas de agenda y 60 empresas patrocinadoras y colaboradoras -36 patrocinadoras y 24 colaboradoras-, la cifra más alta en la historia del congreso.

De esta forma, el congreso, organizado por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, cierra esta edición con el "mayor respaldo empresarial de su historia y cinco salas simultáneas de actividad".

Tras las ediciones celebradas en Cáceres en 2024 y Badajoz en 2025, que reunieron conjuntamente a más de 14.500 asistentes, Potencial Digital "consolida su crecimiento y refuerza el posicionamiento de Extremadura en el ámbito tecnológico", destaca la Junta en una nota de prensa.

La actividad se ha desarrollado en cinco salas distribuidas en las cuatro plantas temáticas del Palacio de Congresos de Cáceres, con contenidos centrados en robótica, ciberseguridad, tecnologías inmersivas y transformación digital.

22 STARTUPS Y 11.500 EUROS EN PREMIOS

El Pitch Competition by Sopra Steria, el mayor concurso de startups de Extremadura, ha reunido a 22 proyectos -10 en fase Growth y 12 en fase Seed- que han competido por 11.500 euros en premios, un 53 % más que en la edición anterior. La Zona Startup y Aceleradoras ha contado además con seis aceleradoras durante las dos jornadas.

Andalucía ha participado como comunidad autónoma invitada, con presencia institucional, empresarial y emprendedora. Tres startups andaluzas -Street Inspect, Normatia y Lumina- han llegado a la fase final del Pitch Competition.

Entre los datos presentados en la clausura, el congreso ha destacado la evolución de la economía digital extremeña. El empleo tecnológico digital creció en 2025 a un ritmo ocho veces superior al del empleo general en la región, hasta rozar las 9.000 personas y representar un 17 % de todo el nuevo empleo generado. Además, el salario medio de estas actividades es un 38,5 % superior al del resto de sectores.

SIETE VECES MÁS TRÁMITES DIGITALES EN TRES AÑOS

La clausura ha puesto también el foco en el avance de la Administración electrónica en Extremadura, con un incremento de siete veces en los trámites y solicitudes electrónicas gestionados en los últimos tres años.

La simplificación administrativa impulsada por la Junta de Extremadura ha reducido a la mitad la documentación exigida en los procedimientos y ha recortado un 57 % los tiempos de resolución, avances vinculados a la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2024-2027.

POTENCIAL DIGITAL, CITA YA CONFIRMADA PARA 2027

El congreso ha anunciado en su clausura que Potencial Digital celebrará su cuarta edición en 2027, con el objetivo de seguir ampliando el respaldo empresarial e institucional y consolidar a Extremadura como referente nacional en transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica.

Potencial Digital 2026 cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, así como de la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, el SEXPE, Computaex, Fundecyt-Pctex, CDTIC y las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres.