La consejera de Agricultura aborda con OPAS y el sector porcino la situación de la peste porcina africana

MÉRIDA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, ha presidido este miércoles en Mérida una reunión con representantes de las principales organizaciones agrarias y del sector porcino extremeño para abordar la situación de la Peste Porcina Africana (PPA) en España.

El objetivo principal de la reunión ha sido informar sobre la situación actual de la enfermedad y destacar las medidas de vigilancia y prevención que ya se han tomado y están en vigor en Extremadura, queson medidas "preventivas y de vigilancia" ya que en la región actualmente no existen casos y están localizados en una zona de Cataluña.

Así, este viernes se reunirán representantes de diferentes consejerías de la Junta de Extremadura para estudiar la posibilidad de implementar medidas que permitan un mayor control poblacional de jabalíes en Extremadura.

"Esta propuesta que ha sido muy bien valorada por el sector porcino, la tenemos que estudiar detenidamente en el Consejo Extremeño de Caza que celebraremos este próximo 5 de diciembre", ha destacado Mercedes Morán.

Entre las medidas que ya se están tomando, la titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha indicado que "desde la Junta trabajamos estrechamente con la Guardia Civil para evitar los movimientos ilegales de jabalíes que puedan venir de otros países y también con Agentes del Medio Natural y los veterinarios del SES que son los encargados de los chequeos sanitarios en las monterías".

Además, Morán ha hecho hincapié en las campañas de información y concienciación que desde 2024 se están llevando a cabo en Extremadura. "Hemos identificado las autovías y carreteras por las que llegan más camiones procedentes de Europa del Este y Centroeuropa y hemos localizado las gasolineras próximas a granjas de porcino y allí hemos puesto en marcha una campaña de concienciación para evitar que los contenedores estuvieran al alcance de los jabalíes".

La consejera ha lanzado un mensaje de "calma y confianza" en los protocolos, si bien ha pedido la máxima colaboración al sector, ya que según ha dicho, "Extremadura está aplicando el máximo rigor en el control y la prevención. No vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para proteger la sanidad de nuestro sector porcino y evitar cualquier riesgo de contagio", informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por último, la consejera ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad "Este virus nunca puede afectar a los humanos incluso si consumimos carne contaminada, por lo tanto, lanzamos un mensaje de tranquilidad, pero de extrema vigilancia", ha concluido Morán.