La consejera de Turismo dice que la nominación de Cáceres en los World's Best Awards pone relieve su potencial turístico

Archivo - Imagen del casco antiguo de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 - TURESPAÑA - Archivo

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha señalado que la nominación de Cáceres como 'Mejor Destino Cultural' en los premios World's Best Awards 2025 de la revista internacional Travel and Leisure pone de relieve su potencial como ciudad Patrimonio de la Humanidad, su oferta artística y su capacidad para "emocionar a quienes la visita".

Del mismo modo, Bazaga ha considerado que dicha nominación en también una "excelente noticia" para Extremadura y para quienes valoran la cultura y el patrimonio como "señas de identidad".

"Que una publicación internacional de referencia sitúe a Cáceres entre los grandes destinos culturales de nuestro país es motivo de satisfacción para todos los extremeños y un estímulo para seguir cuidando y compartiendo nuestro patrimonio cultural", ha dicho.