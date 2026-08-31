El Consejo de Gobierno de la Junta se traslada a las Hurdes para mostrar su "cercanía" a los afectados por el incendio

1113210.1.260.149.20260831130548 Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno, en una imagen de archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha argumentado que el motivo por el que el Consejo de Gobierno de este martes, 1 de septiembre, se celebrará en Vegas de Coria, alquería de Nuñomoral (Cáceres), es mostrar la "cercanía" del Ejecutivo regional a los afectados por el grave incendio que ha sufrido la comarca de las Hurdes, que arrasó más de 3.700 hectáreas obligando a evacuar a cientos de personas en una decena de alquerías.

Un traslado que ya se produjo el año pasado tras el incendio de Jarilla, con la celebración del Consejo de Gobierno en Hervás, donde se adoptaron una serie de medidas para impulsar la recuperación de la zona.

"Los ciudadanos extremeños ven esa cercanía diaria a nuestra gestión y, de este modo, lo que queremos es acercarnos a esa población para decirles que estamos aquí, que desde un primer momento así ha sido, y mostrarles también diversas medidas que vamos a cometer para esa recuperación después de lo que ha sucedido", ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional.

En una rueda de prensa para celebrar los actos del Día de Extremadura, ha señalado sobre la reunión del Ejecutivo de este martes que los extremeños son la "prioridad" para el gobierno regional, y que se trasladan hasta la zona del incendio para que "nos sientan tan cerca y que vean que nuestro Gobierno responde cuando es necesario".

La reunión, que estará presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dará comienzo a las 11,00 horas en la Casa Forestal del Buen Agua. En ella, está prevista la aprobación de un decreto dirigido a paliar los efectos del fuego y favorecer la recuperación de la zona y las personas afectadas.

Asimismo, se anunciarán medidas específicas para paliar los daños causados por otros incendios de menor tamaño en distintas zonas, entre ellas, Casas de Millán.