El Consorcio de Bomberos de Badajoz alerta de un repunte de accidentes de tráfico en la provincia

Bomberos en un accidente en los últimos días en Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz han alertado de un "aumento significativo" en los accidentes de tráfico, ya que solo en los últimos diez días han tenido que intervenir en 12 siniestros.

Los siniestros más graves se han registrado en Sancti Spiritus e Higuera la Real, donde dos personas perdieron la vida los pasados días 3 y 5 de diciembre, y además, los equipos de emergencia han actuado en otros puntos de la provincia para liberar a ocupantes atrapados en sus vehículos, con dos intervenciones en Almendralejo, y una en Jerez de los Caballeros, Alburquerque, Don Benito, Puebla de Alcollarín, Santa Amalia, Mérida, Almendral y Burguillos del Cerro.

En las actuaciones en estos accidentes, el papel de los bomberos "ha sido fundamental, garantizando la rápida atención a las víctimas y evitando que las consecuencias fueran aún más graves", según señala la Diputación de Badajoz.

La labor de estos profesionales, que combina formación técnica, coordinación con otros servicios de emergencia y disponibilidad permanente, resulta clave para la seguridad ciudadana en situaciones críticas.

Así, el Consorcio de Bomboeros apunta a que las condiciones meteorológicas adversas de los últimos días, como lluvias intensas, nieblas y carreteras resbaladizas, podrían estar detrás de este repunte de accidentes, por lo que realiza un llamamiento a los conductores para que "extremen las precauciones al volante durante estas fechas navideñas".

En ese sentido, ofrece una serie de consejos como reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, evitar distracciones y el consumo de alcohol o drogas antes de conducir, no utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, revisar el estado del vehículo antes de iniciar cualquier desplazamiento y planificar los viajes con antelación y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico.

Finalmente, el Consorcio recuerda que "la prevención es la mejor herramienta para salvar vidas", y señala que la responsabilidad individual de cada conductor es esencial para reducir el número de siniestros en las carreteras de nuestra provincia.