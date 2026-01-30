El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz captará fondos europeos y estatales para afrontar obras de más envergadura

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se plantea como reto de cara a este 2026, una vez cuente con su personal incorporado, trabajar de cara a cumplir su "objetivo inicial" de acceder a candidaturas y presentar proyectos que permitan, a través de la obtención de fondos europeos o del Gobierno de España, acometer obras de "mayor envergadura".

También se plantea ofrecer un servicio de atención ciudadana a través del arqueólogo especialmente, dado que en la ciudad hay una "cierta indeterminación" referida a los plazos y a saber qué plazos hay que dar cuando uno quiere promover o construir en el casco histórico, que cuenta con un plan especial, como ha señalado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, junto al cumplimiento de la Ley de Patrimonio o la supervisión arqueológica "obligatoria" en todas las intervenciones cuando uno se va "más allá" de la superficie.

"A veces", ha reconocido, detectan y notan que hay mucha gente interesada en promover en esta zona de la ciudad, pero no tienen toda la información, ante lo que quieren proporcionarla, poder resolver dudas o explicar los pasos a seguir o las administraciones a las que se tiene que acudir en aras de ayudar en este sentido desde el Consorcio del Casco Antiguo, y que intenta ayudar en este sentido, ofrecer asesoramiento, facilitar modelos o darle una "guía" de acompañamiento para "ser protagonista" en el objetivo de este ente de revitalizar el centro histórico.

Así lo ha avanzado el alcalde de la ciudad a preguntas de los periodistas por la Comisión Ejecutiva del Consorcio Integral para la recuperación monumental, patrimonial, social y urbanística del Casco Antiguo de Badajoz celebrada este viernes, un ente en relación al cual ha recordado la reciente incorporación de un arqueólogo y ha especificado que están definidos los puestos y los cometidos.

Tras ello, van a iniciar un proceso de planificación y concertación con la Junta para poder "conciliar" las dos figuras que existen, tanto por parte de la Dirección General del Patrimonio en sus competencias y cometidos en la ciudad, como por la figura del arqueólogo a través del consorcio y cómo pueden impulsar y mejorar el seguimiento arqueológico y la colaboración que se tenga que hacer en cualquier actuación e intervención, tenga o no carácter patrimonial en el entorno del Casco Antiguo.

