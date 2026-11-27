El Consorcio MásMedio forma a su personal en la gestión y telecontrol de digitalización del agua - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha celebrado unas jornadas de formación especializada dirigidas a su equipo técnico con el objetivo de profundizar en las funcionalidades, configuración y gestión operativa de las estaciones remotas de telecontrol y los nuevos equipamientos de digitalización del ciclo hidráulico.

El despliegue de esta infraestructura tecnológica en la provincia se enmarca dentro de las actuaciones financiadas a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua, impulsado para modernizar y hacer más resiliente la gestión de los recursos hídricos.

La capacitación, que se ha desarrollado a lo largo de dos sesiones intensivas, ha sido impartida por especialistas de Sofrel-Lacroix, empresa adjudicataria de uno de los contratos de instalación de equipos en redes en alta.

Mediante un enfoque teórico-práctico, los profesionales del Consorcio han adquirido los conocimientos necesarios para integrar, parametrizar y dar de alta depósitos y otros elementos estratégicos de las infraestructuras hidráulicas dentro de la plataforma centralizada de gestión.

Gracias a la puesta en marcha y el dominio técnico de estas herramientas de telecontrol, el Consorcio MásMedio refuerza de manera significativa su capacidad operativa para supervisar en tiempo real el estado de las instalaciones, monitorizar variables críticas del suministro (como niveles, caudales o presiones) y responder de forma ágil y preventiva ante posibles alarmas o incidencias en los municipios adheridos.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres y el Consorcio MásMedio consolidan su hoja de ruta hacia la modernización de los servicios públicos provinciales, apostando decididamente por la eficiencia hídrica, la sostenibilidad y la cualificación continua de su personal técnico ante los retos de la transformación digital.