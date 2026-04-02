Continúa activo y en nivel 0 de peligro el incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres)

Imagen de archivo del incendio en Losar de la Vera (Cáceres) - CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL DE LA JUNTA

CÁCERES, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Losar de la Vera (Cáceres) continúa activo y en nivel cero, lo que supone que no provoca riesgo para la población ni bienes no forestales.

El fuego hasta el momento ha afectado a 880 hectáreas de matorral de alta montaña, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Trabajan en su extinción medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En concreto, cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de un técnico de extinción, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

Asimismo, los medios aéreos se irán incorporando escalonadamente a lo largo de la mañana.