Continúa activo y en nivel 0 de peligro el incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres)

Imagen de archivo del incendio en Losar de la Vera (Cáceres)
Imagen de archivo del incendio en Losar de la Vera (Cáceres) - CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL DE LA JUNTA
Europa Press Extremadura
Actualizado: jueves, 2 abril 2026 12:57
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   CÁCERES, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal declarado en Losar de la Vera (Cáceres) continúa activo y en nivel cero, lo que supone que no provoca riesgo para la población ni bienes no forestales.

   El fuego hasta el momento ha afectado a 880 hectáreas de matorral de alta montaña, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

   Trabajan en su extinción medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En concreto, cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de un técnico de extinción, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

   Asimismo, los medios aéreos se irán incorporando escalonadamente a lo largo de la mañana.

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