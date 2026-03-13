Continúan los registros en la vivienda de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, sin ellos presentes

Tercer día de registros en la vivienda de los detenidos en Hornachos - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúan este viernes con los registros, por tercer día consecutivo, en la vivienda de los dos hermanos detenidos en Hornachos presuntamente relacionados con la desaparición de Francisca Cadenas en 2017.

Los dos detenidos han pasado su segunda noche en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, donde permanecen a estas horas, ya que este viernes no están presentes en los registros que los agentes están realizando.

Cabe recordar que los dos hermanos, vecinos de Francisca Cadenas, fueron detenidos este pasado miércoles, después de que la Guardia Civil encontrara restos óseos enterrados en el patio su vivienda, que pertenecían a la mujer desaparecida en 2027.