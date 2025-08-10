Controlado el incendio declarado cerca de la carretera de Valverde (Badajoz)

BADAJOZ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo cerca de la carretera de Valverde, el cual ha afectado a terrenos situados entre la urbanización La Banasta, Las Golondrinas y Las Vaguadas ha sido dado por controlado, según ha confirmado el Ayuntamiento de Badajoz.

Dada la proximidad de este fuego de tres focos a algunas viviendas y el riesgo que corrían algunas personas, ha sido activado a las 15,45 horas de este domingo la Situación 1 del Plan de Emergencias Municipal PEMUBA, situación que ya ha sido desactivada.

Así, se ha dado aviso a la población de la referida emergencia, acordándose como zona prioritaria la colindante al incendio, evacuando a las personas de la zona. Del mismo modo, se ha recomendado evitar salir a la vía pública y mantenido en alerta a los servicios de emergencia.

Ha sido en el transcurso de la tarde cuando se ha dado por controlado el fuego, sin lamentar daños personales, aunque sí se han visto afectados dos vehículos y dos parcelas. No obstante, continúan las labores de control y extinción en la zona.