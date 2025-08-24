Controlado el incendio de Jarilla (Cáceres), que lleva arrasadas 17.355 hectáreas

La presidenta de la Junta, María Guardiola, junto al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en el Puesto de Mando Avanzado del 112 en La Granja (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha dado por controlado a las 21,00 horas de este domingo, 24 de agosto, el incendio originado en Jarilla (Cáceres), en el que se contabilizan 17.355 hectáreas afectadas.

Además, ha sido desactivado también el nivel 1 en dicho incendio, que pasa a nivel cero del Infoex, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Permanecen, no obstante, en la zona dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción.