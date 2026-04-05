Convocado el I Premio Nacional de Periodismo Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana

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MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana ha convocado el I Premio Nacional de Periodismo donde se reconocerá aquellos trabajos periodísticos que contribuyan a generar conocimiento y visibilidad de la ruta como destino enoturístico de referencia.

El premio consiste en una dotación económica de 1.000 euros, cuantía sobre la que se aplicará las retenciones fiscales aplicables, y una obra de arte conmemorativa del premio. En caso de coautoría, el importe del premio se repartirá entre las personas coautoras en la forma que estas determinen por escrito o, en su defecto, a partes iguales.

Las bases del concurso, publicadas esta semana, explican que la participación es gratuita y que puede presentarse cualquier persona física mayor de 18 años de manera individual o en régimen de coautoría, de cualquier nacionalidad, y que acredite su vinculación profesional con el periodismo, la comunicación o la creación de contenidos informativos.

Se admitirán trabajos en formato escrito, digital, radiofónico o podcast, audiovisual o multimedia, pero no aquellos contenidos que sean publicitarios o promocionales, notas de prensa reproducidas de forma literal, publirreportajes, editoriales sin firmar, trabajos elaborados íntegramente con IA o piezas que vulneren derechos fundamentales, contengan información falsa o no respeten principios básicos deontológicos del periodismo.

El jurado, según la organización, valorará la mejor historia o investigación periodística, así como la mejor cobertura, que visibilice la ruta como destino enoturístico de referencia, así como sus valores culturales, sociales, turísticos y territoriales.

En el fallo, que se conocerá en una fecha que determinará la organización del premio, se tendrán en cuenta criterios como la capacidad del trabajo para difundir, fomentar, visibilizar y poner en valor la ruta; la calidad periodística y el rigor informativo; el interés, relevancia y profundidad del tema tratado; la originalidad del enfoque; la calidad narrativa, expresiva y técnica en función del formato; el uso contrastado de las fuentes y solidez documental; la capacidad de proyección turística, cultural y social de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana; y, en su caso, la calidad de los recursos visuales, sonoros o multimedia empleados.

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria hasta el 29 de mayo de 2026 a las 23,59 horas (hora peninsular).

El jurado encargado de entregar el premio estará integrado por personas reconocidas en los ámbitos del periodismo, la comunicación, la cultura, el enoturismo o el sector vitivinícola. La organización determinará su composición y podrá hacerla pública antes del fallo o en el momento de su resolución.