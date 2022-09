Las cooperativas olivareras de Acenorca y sus trabajadores denuncian sentirse "coaccionados" por piquetes de la huelga

MONTEHERMOSO (CÁCERES), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 15 cooperativas olivareras que integran Acenorca y sus trabajadores han denunciado sentirse "intimidados, coaccionados e impedidos en el legítimo derecho a trabajar, a la libertad de empresa y al libre acceso a las instalaciones", por parte de los piquetes de la huelga iniciada esta semana.

Así lo ha manifestado Acenorca y también el Comité de Empresa de la cooperativa en un comunicado la noche de este sábado. En el mismo, el Consejo Rector de Acenorca y los presidentes que la integran han señalado tras mantener una reunión que desde el jueves y hasta el dia de hoy "se está limitando por la fuerza el acceso a las instalaciones de Acenorca en el Polígono Industrial de Montehermoso (Cáceres), en ocasiones colapsando completamente la entrada mediante piquetes formados por grupos de personas organizadas".

Los trabajadores de Acenorca, los socios cooperativistas y terceros vinculados a la cooperativa "se sienten intimidados, coaccionados e impedidos en el legítimo derecho a trabajar, a la libertad de empresa y al libre acceso a las instalaciones".

En ese comunicado, recuerdan que Acenorca es una cooperativa de segundo grado e industria de transformación que se encuentra en proceso de consolidación del proyecto desde el momento en el que se acordó, allá por el año 2015 y para garantizar la viabilidad de la cooperativa, la inyección de capital y la modernización de la industria en beneficio no sólo de la cooperativa sino de todo el sector de la aceituna en la zona norte de la provincia cacereña.

"El deseo de todos los integrantes de este proyecto, agricultores, cooperativas de base, inversores, Acenorca en su conjunto, es simplemente el de poder trabajar con normalidad y poder ver los frutos a años de mucho esfuerzo y dedicación", insisten en el comunicado.

Sus socios, recalcan, "están luchando desde hace décadas en defensa del movimiento cooperativo agrario en Extremadura, y continúan esforzándose y empeñando su tiempo y sus recursos en la mejora de la Sociedad, con el firme propósito de seguir en la misma línea y conseguir la definitiva consolidación de un proyecto ilusionante que es positivo para el conjunto del sector".

Además, han subrayado que en los últimos días han hecho propuestas concretas para la recogida de la aceituna a cooperativas externas, pero no han recibido respuesta, "más allá de comprobar cómo en los últimos días se trataba de colapsar nuestra fábrica en Montehermoso, sin entender muy bien los motivos reales". A estas cooperativas externas se les ha llegado a plantear su integración en Acenorca, han indicado.

"No comprendemos que el resto de los agricultores que han apostado por la vía del libre mercado, arremetan ahora de esta forma contra el movimiento cooperativo, movimiento esencial en el desarrollo del campo extremeño desde hace años y al que ahora se afrenta gravemente con estas actitudes que no benefician a nadie", han recalcado desde Acenorca.

En cualquier caso, esta cooperativa ha insistido en que "siempre" estará "a favor de que los precios de la aceituna sean justos y permitan dar continuidad al cultivo del olivo en el norte de Cáceres", pero dice no entender que ese "deseo de todos, no justifica en absoluto las situaciones vividas en los últimos días y que nos han afectado de forma muy particular, e injusta y gravemente".

TRABAJADORES

Por su parte, el Comité de Empresa de Acenorca también ha manifestado en un comunicado que "respetan" las reivindicaciones de los agricultores, "pero no compartimos sus formas".

Asimismo, exige que "se respete también nuestro derecho a trabajar, así como la entrada y salida de las instalaciones libremente", y ha mostrado su "apoyo y total disposición a la dirección de la empresa y a las cooperativas de base de Acenorca".