Coria llevará a Fitur su Sagrado Mantel para situar la ciudad en el mapa internacional del turismo espiritual

Presentación de la oferta turística de Coria en Fitur - AYUNTAMIENTO DE CORIA

CORIA (CÁCERES), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Coria se promocionará en Fitur como un referente internacional del turismo espiritual de la mano de su legado patrimonial y de su reliquia más universal: el Sagrado Mantel que, junto a la Sábana Santa de Turín, estuvieron presentes, conjuntamente, sobre la mesa de la última Cena.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo Pirrongelli, acompañada por a la concejala de Turismo, Patricia Parro Díaz, el Deán del Cabildo Catedral de Coria, Ángel David Martín Rubio y el Técnico de Patrimonio y Turismo en el Ayuntamiento, José Manuel Bueno Calle, han presentado este jueves la propuesta de Coria en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026.

En concreto, la presentación oficial de la propuesta tendrá lugar en FITUR el próximo jueves, 22 de enero, a las 16,45 horas, en el stand de Extremadura.

La primera edil ha subrayado que "Coria es una de las ciudades más antiguas de España. Una ciudad milenaria, episcopal y nobiliaria que conserva un patrimonio histórico, monumental y religioso de enorme valor".

Por ello, quien visita Coria "descubre un destino auténtico, lleno de historias, emociones y experiencias que se viven a través de su arquitectura, su paisaje, sus fiestas, su gastronomía y su cultura", ha señalado.

En relación al Sagrado Mantel, ha dicho que se trata de "una pieza única e irrepetible, vinculada desde tiempos inmemoriales a la Vida y Pasión de Cristo". Su valor histórico y espiritual lo sitúa como "uno de los grandes referentes de la cristiandad", y su objetivo es que "recupere el protagonismo que merece como reliquia universal".

Para ello se dará a conocer "su historia, su significado y su potencial para atraer visitantes de todo el mundo", ha remarcado.

La presentación en esta feria es fruto del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Coria, el Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres, Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y empresas de touroperación y agencias de viajes.

Todos unidos, ha dicho, para impulsar un proyecto que sitúe al Sagrado Mantel y a la Ciudad de Coria "en el mapa internacional del turismo espiritual", recoge el ayuntamiento en una nota de prensa.

Los objetivos de este proyecto son impulsar el turismo en Coria, reforzar y complementar el turismo cultural y la desestacionalización, crear un nuevo producto turístico de colaboración público-privada, posicionar el Sagrado Mantel como pilar del turismo espiritual a nivel mundial, atraer peregrinos y consolidar Coria como "punto de encuentro".

Además, se trata de integrar su promoción dentro de la oferta turística de Extremadura, convertir Coria en "destino imprescindible" para quienes recorren la región, favorecer la regeneración económica del municipio y consolidar a Coria como "destino turístico de referencia en el noroeste de Extremadura".

Por su parte, el Deán del Cabildo Catedral de Coria, Ángel David Martín Rubio, ha añadido que es una de esas "elegidas ciudades históricas españolas" que es sede de uno de los obispados más antiguos de España, parte de cuyo legado se haya conservado en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción, convertida en "verdadero refugio espiritual y joya" de su extenso patrimonio histórico-artístico de índole sacro, hasta el punto de erigirse en el "Símbolo y Alma de la Ciudad de Coria".

Una historia que comenzó hace 2000 años que ha servido para que el lienzo en el que se produjo una de las crónicas más importantes de la vida de Cristo, se haya convertido en un "tesoro histórico y espiritual único exhibido en la seo cauriense desde hace más de 500 años. Historias y leyendas que forjaron el motivo de la donación y llegada del Sagrado Mantel a Coria", ha sentenciado.

El Deán ha resaltado que, "el Sagrado Mantel y la Sábana Santa de Turín estuvieron presentes, conjuntamente, sobre la mesa de la última Cena, simbolismo y misterio, que han llevado a la realización de detallados estudios científicos, como los dirigidos recientemente por el profesor John Jackson, que sostienen esta teoría".

"Devoción, cultura y turismo, sobre una de las piezas sagradas más preciadas e importantes de la tradición cristiana desde la antigüedad, que la Ciudad de Coria y su Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción vuelven a mostrar al mundo con le propósito de restablecer su antiguo esplendor como Reliquia Universal de la Cristiandad", ha finalizado.

Con esta iniciativa, "El Sagrado Mantel de Coria: un legado único para la proyección turística en FITUR 2026", la ciudad de Coria reafirma su compromiso con la puesta en valor de su patrimonio histórico y espiritual como motor de desarrollo turístico.