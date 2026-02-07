Cortado de nuevo el Puente de la Autonomía en Badajoz por la subida del cauce del río Guadiana

Rio Guadiana a su paso por Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puente de la Autonomía de Badajoz ha sido nuevamente cortado al tráfico por la subida del cauce del río Guadiana, por prevención, ya que el el río "viene alto pero se espera que siga subiendo", por lo que seguirá cerrado "hasta nuevo aviso".

Así lo ha destacado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha alertado de que la previsión meteorológica para este sábado indica que la peor parte de la borrasca va a descargar en la capital pacense de 9,00 a 12,00 horas.

Según los datos que ha aportado Gragera a través de redes sociales, se prevé que caigan 40 litros en muy poco tiempo, por lo que pide a los ciudadanos que eviten desplazamientos durante esta jornada y tengan cuidado con el viento que podrá alcanzar los 90 kilómetros/ hora.