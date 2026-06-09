Cotrina ofrece a Guardiola retirar la enmienda de totalidad a los PGEx si cesa a los consejeros de Vox y acepta 7 pactos

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en la defensa de la enmienda de totalidad de su formación a los PGEx 2026 - PSOE

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido a la jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, retirar la enmienda a la totalidad que plantea su formación a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 si ésta accede a cesar a los consejeros de Vox para "cerrar la puerta" a la ultraderecha y si, además, acepta siete acuerdos que pide sean incorporados a las cuentas vía enmiendas parciales.

"Cese inmediatamente a los consejeros de Vox. Échelos y ya tienen ustedes cuentas si nos aceptan esas propuestas que le estamos haciendo desde el punto de vista constructivo, aprobémosla vía enmiendas parciales", ha espetado Sánchez Cotrina a Guardiola durante la defensa este martes en el pleno de la Asamblea de la enmienda de totalidad socialista a los PGEx 2026 elaborados por PP y Vox.

Así, Sánchez Cotrina ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo a los PGEx 2026 con el argumento de que las cuentas elaboradas por la Junta "abandonan a mucha gente" y suponen incidir en un modelo y una forma de gobernar de PP y Vox que "no entienden los extremeños".

Con ello, tras advertir de que los PGEx 2026 elaborados por el Gobierno PP-Vox en la región "no están a la altura de Extremadura", y de que no se van a poder ejecutar, ha reclamado la devolución de las cuentas por la "injusticia fiscal" que encierran, y por el "daño" que hacen a colectivos como los jóvenes o la cooperación al desarrollo, entre otros muchos.

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