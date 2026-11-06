Cotrina participará el miércoles en las manifestaciones de la huelga general para "acompañar a la clase trabajadora"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en declaraciones a los medios con motivo de una reunión en Mérida con representantes de UGT - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, participará "a nivel personal" en las manifestaciones previstas el próximo miércoles, día 11, en la región con motivo de la jornada de huelga general, para "acompañar a la clase trabajadora" y porque comparte sus objetivos en salarios, pensiones y vivienda.

"Voy a estar a nivel personal y voy a acompañar a la clase trabajadora de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país", ha indicado; al tiempo que ha remarcado que como representante de un partido que "coincide" con las reclamaciones de la "clase mayoritaria" de la comunidad que aspira a presidir no le "queda otra" que estar presente en esas manifestaciones del 11 de noviembre.

"Creo que cuando uno coincide con la visión de su tierra, cuando uno representa un partido político, cuando uno ve en sus entornos familiares, en sus entornos de amistades, en la clase mayoritaria de la comunidad autónoma que aspira a presidir, quieren que los salarios sigan aumentando, que las pensiones sigan aumentando y que se le den soluciones a la vivienda, a mí no me queda otra que estar en las manifestaciones del día 11 de noviembre", ha sentenciado.

"Voy a estar a nivel personal y voy a acompañar a la clase trabajadora de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país", ha apuntado a preguntas de los medios tras mantener una reunión este viernes en Mérida con representantes de UGT Extremadura, y en la que también ha reconocido el "papel vital" que tiene el diálogo sindical para el avance de las clases medias, de la clase trabajadora.

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