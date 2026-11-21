El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, atiende a los medios durante su visita de la Feria Agroganadera de Trujillo, a 21 de noviembre de 2026. - PSOE DE EXTREMADURA

TRUJILLO (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha valorado de forma positiva el anuncio de la prórroga del impuesto a la banca, al considerar que es "enmendarle la plana a la política fiscal del PP, de Vox y también de María Guardiola", presidenta de la Junta de Extremadura.

Este sábado, el presidente del Gobierno, y candidato socialista a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga durante 2027 del impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda.

Para Cotrina, que ha atendido a los medios durante su visita a la Feria Agroganadera de Trujillo, esta prórroga va a garantizar que el próximo Ejecutivo sea capaz de poner viviendas "encima de la mesa para que la gente pueda emanciparse, para que pueda acceder a una vivienda, para que pueda haber rehabilitación, para que pueda haber nueva construcción" y para que "haya beneficios fiscales a aquellos y aquellas que, siendo propietarios, ponen en el mercado sus viviendas".

Así, Cotrina cree que esto es muestra de dos modelos, por un lado, el del PSOE, "de redistribución de la riqueza y hacer que, a través de esos impuestos que gravan a las clases que más tienen, puedan ayudar a las medias y trabajadoras"; y el de Guardiola, "que solo lo entiende ella", y en el que "le quitan a Almaraz 28 millones de euros".

"Una Guardiola que le pide más recursos al Gobierno y que luego, cuando tiene la posibilidad aquí de poder hacer política propia con sus recursos propios, perdona los impuestos a los que facturan miles y miles de millones de euros en beneficio", ha criticado, en referencia a la reducción en 28 millones de euros de la 'ecotasa' a las eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz.

AYUDAS AL CAMPO

Por otro lado, Cotrina ha defendido el compromiso del Gobierno con los agricultores y ganaderos extremeños frente a lo que ha calificado como "las mentiras que Feijóo ha ido vertiendo día sí y día también en campaña".

En este sentido, ha defendido que el Gobierno ha destinado unos 74 millones de euros a Extremadura para atender las consecuencias de las borrascas y las emergencias climáticas para mejorar caminos e infraestructuras de regadío, otros 5 millones para ayudar a los agricultores y ganaderos a afrontar el coste del gasóleo agrícola y 33 millones adicionales para respaldar al sector agrícola y ganadero ante la subida de los fertilizantes a causa de los diferentes conflictos internacionales.

"Frente a las mentiras de Feijóo, tenemos al Gobierno de España, al Partido Socialista, que está ayudando a nuestros agricultores y ganaderos con dinero, con propuestas encima de la mesa y con una salvaguardia que está haciendo posible que el sector pueda salir adelante", ha afirmado.

El líder de los socialistas extremeños ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando, a partir del próximo 29 de noviembre, para ofrecer respuestas a las necesidades del campo y ha criticado la gestión de Guardiola en asuntos que afectan directamente a los profesionales del sector.

Al respecto, ha indicado la decisión de Guardiola de "retirar" la gratuidad de la vacuna contra la lengua azul para los ganaderos y ha recordado los compromisos adquiridos con los productores de cereza del Valle del Jerte. Sobre este último asunto, considera que las ayudas planteadas por la Junta no están respondiendo a las necesidades que han trasladado los agricultores del norte de Extremadura.