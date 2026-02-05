El CPEI de Badajoz realiza más de 30 actuaciones por acumulaciones de agua, desprendimientos o caídas de rama

Embalse de Valuengo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz mantienen desplegado un amplio dispositivo operativo para atender las emergencias derivadas del paso de la borrasca Leonardo, concentradas en localidades como Mérida, Don Benito o Almendralejo y relacionadas con acumulaciones de agua, desprendimientos o caída de ramas, con un total de 75 efectivos movilizados.

La provincia de Badajoz está registrando desde primeras horas de la mañana de este jueves un elevado número de incidencias como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, un fenómeno meteorológico que está dejando intensas lluvias y fuertes rachas de viento en buena parte del territorio extremeño.

Hasta el momento, el CPEI ha realizado más de 30 intervenciones en distintos municipios de la provincia, con actuaciones que se concentran especialmente en Mérida, Don Benito y Almendralejo, aunque también se han registrado incidencias puntuales en Campanario, Fregenal de la Sierra, Fuente del Maestre y Burguillos del Cerro.

La mayoría de los avisos están relacionados con acumulaciones de agua, desprendimientos, caída de ramas y elementos urbanos "inestables" debido al temporal, según ha especificado en nota de prensa la institución provincial pacense.

EVACUACIÓN EN VALUENGO Y LA BAZANA

La situación "más delicada" se vive en el entorno de la presa de Valuengo, donde el "notable" incremento del nivel del agua, consecuencia directa de las lluvias persistentes de los últimos días, ha obligado a activar un operativo de evacuación preventiva. Así, las poblaciones de Valuengo y La Bazana han sido desalojadas por precaución ante el riesgo de desbordamiento.

Los bomberos del CPEI se encuentran trabajando sobre el terreno en coordinación con el resto de servicios de emergencia, Protección Civil, Guardia Civil y autoridades municipales, "garantizando una evacuación segura y ordenada de los vecinos afectados".

REFUERZO DE EFECTIVOS

El CPEI ha movilizado asimismo un total de 75 bomberos, lo que supone un refuerzo de 15 efectivos adicionales respecto al servicio habitual, y un incremento que permite atender simultáneamente las incidencias repartidas por la provincia y, al mismo tiempo, mantener un equipo especializado en rescate acuático en Valuengo dedicado exclusivamente a las labores de evacuación y apoyo logístico.

Por otra parte, el personal de este ente está realizando tareas de achique de agua, saneamiento de estructuras, retirada de obstáculos y asistencia directa a la población, "demostrando una vez más su papel esencial en situaciones de emergencia meteorológica".

El Consorcio Provincial de Bomberos mantiene activo un seguimiento "permanente" de la evolución de la borrasca Leonardo, en coordinación con el 112 Extremadura y los ayuntamientos afectados. Por ello, desde este consorcio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente las indicaciones oficiales.

Por último, ha recordado que continúa operativo para atender cualquier incidencia derivada del temporal y ha reiterado su compromiso con la seguridad de la población en momentos de "especial vulnerabilidad".