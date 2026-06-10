La creación de empresas baja un 0,8% en abril en Extremadura en tasa interanual, por debajo del descenso nacional

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MADRID/MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha bajado un 0,8 por ciento en abril en tasa interanual, con un total 132 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 46, un 100% más, según los datos difundidos este miércoles, día 10, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 132 empresas creadas el pasado mes de abril en la comunidad se han suscrito algo más de 2,81 millones de euros, lo que supone un 35,75 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (2,81 millones de capital desembolsado).

De las 46 empresas que han echado el cierre el pasado mes de abril en Extremadura, 42 lo han hecho voluntariamente, y las otras cuatro restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha bajado un 22,2 por ciento en Extremadura en abril, hasta las 28 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 9,15 millones de euros, cifra un 66,3 por ciento superior a la de abril del año anterior.

Mientras, a nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles ha bajado un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023, según el INE.

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