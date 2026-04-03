El Cristo de la O procesiona la próxima madrugada para el rezo del Vía Crucis en el Antifeatro Romano de Mérida

Archivo - Imagen de archivo del Vía Crucis en el Anfiteatro Romano de Mérida - SEMANA SANTA DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La imagen del Cristo de la O procesionará la próxima madrugada del Jueves al Viernes Santo en la Semana Santa de Mérida para el rezo de las Estaciones del Vía Crucis en el Anfiteatro Romano.

Se trata de una de las celebraciones de mayor espectacularidad de la Semana de Pasión emeritense, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, y que mezcla fe y tradición en un escenario patrimonial único.

La talla, con autoría anónima del siglo XIV, y con 10 portadores, partirá a las 00,30 horas desde la Concatedral de Santa María, en la Plaza de España, para recorrer diversas zonas del centro de la ciudad, pasar por el Templo de Diana, y llegar desde la calle José Ramón Mélida hasta la Plaza de Margarita Xirgú para entrar en el Anfiteatro Romano.

En este enclave monumental, a las 01,30 horas se iniciará el rezo de las Estaciones del Vía Crucis, a cuya finalización partirá de nuevo la imagen del Cristo de la O de regreso hasta la Concatedral, con llegada en torno a las 03,15 horas.

Se aconseja seguir este momento de la Semana Santa emeritense en cualquier punto de su recorrido, aunque impresiona el paso del Cristo por la fachada del Museo Nacional de Arte Romano, el Templo de Diana y su solemne rezo en el Anfiteatro Romano. Además, en la recogida se realiza un besapié al Cristo.

Cabe recordar, asimismo, que la procesión transcurre en silencio, roto únicamente por el redoble de tambores sordos. Ya en el Vía Crucis, se escuchan cantos de la Liturgia Hispano-Visigótica a cargo de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario.