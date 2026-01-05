CSIF llama a reforzar servicios públicos e industrialización de Extremadura para "mantener los buenos datos" de empleo

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha destacado la "buena evolución" del mercado laboral en la región, tras registrar un nuevo descenso del desempleo en el año 2025, y ha apelado al "refuerzo de los servicios públicos y una apuesta fuerte por la industrialización para mantener los buenos datos".

CSIF valora, a través de nota de prensa, que el paro registrado en Extremadura haya descendido en ocho puntos en 2025 comparado con el año anterior, sumando ya ocho ejercicios consecutivos de bajada del desempleo y logrando la cifra más baja a cierre de año desde que hay registros, con 64.370 desempleados, mientras que la tiempo que la Seguridad Social experimentó un ligero incremento anual de afiliados en la región, del 0,98 por ciento.

Ante estos datos, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha subrayado la "tendencia positiva que viene mostrando el mercado laboral en la región en los últimos años", que espera se mantenga en el futuro a través de medidas que pasan por "reforzar los servicios públicos, contando con las plantillas adecuadas a las necesidades reales, y la mejora de condiciones laborales en las distintas administraciones".

Asimismo, ha apuntado a la "urgente necesidad de una industria fuerte en nuestro territorio", que permita el desarrollo de puestos de trabajo estables y de calidad", ya que según ha resaltado Román, "siempre es una buena noticia que baje el paro, pero el análisis de los datos en su conjunto muestra las debilidades del mercado laboral extremeño relativas a la estacionalidad y temporalidad de los contratos", ha dicho.

En este sentido, la organización sindical ha destacado que en diciembre se formalizaron más del doble de contratos temporales que indefinidos, y la cifra de mujeres en paro (40.993) casi duplica al número de hombres desempleados (23.377).

Además, según señala CSIF, los datos de desempleo juvenil ponen de manifiesto la necesidad de acciones en materia de formación para ajustar la demanda de empleo con la oferta real de puestos de trabajo.

Para CSIF, la región arrastra "problemas estructurales condicionados por la estacionalidad del sector de la Agricultura y de Servicios", así como por la falta de una industria fuerte que genere riqueza y puestos de trabajo de calidad.

Por ello, defiende que, "en este escenario positivo con mejores datos de empleo", se pongan en marcha "medidas para ganar estabilidad en el empleo, tanto en el sector privado como en el ámbito de las administraciones, e impulsar el desarrollo industrial de la región", ha concluido.