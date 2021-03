CSIF recalca que sus sentencias "ganadas" obligan a la Junta a la incorporación de interinos docentes a 1 de septiembre

MÉRIDA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora de forma "muy positiva" que las distintas sentencias "ganadas" por el sindicato hayan "obligado" a la Consejería de Educación, tal y como han anunciado este lunes, a incorporar a los interinos docentes no universitarios el próximo 1 de septiembre.

La sentencia que va a ejecutar la administración y que da la "razón" a CSIF afecta a 2.888 interinos, subraya el sindicato, que añade que así se va a iniciar un proceso que comenzará "en breve" tras la publicación en DOE de la ejecución de la sentencia, y que abrirá un plazo para que los afectados puedan solicitar su reconocimiento tanto económico como administrativo.

En base a la sentencia de CSIF se contratará a los interinos el 1 de septiembre de este año 2021, lo que considera "un logro" de la propia organización. "Un hecho ineludible para la Consejería de Educación que no debe perpetuar el error, que haría cada vez la bola más grande, ya que las cantidades correspondientes deben estar presupuestadas", subraya la organización sindical.

En todo caso, en nota de prensa, CSIF considera "inaceptable" que la consejería dé "marcha atrás" y no abone y reconozca de oficio los años posteriores al 17/18 "ganados" por la sentencia del Tribunal Supremo como anunció ante los medios de comunicación el secretario general el 14 de diciembre y en la Asamblea la directora general de Personal Docente. "No hay excusa para que no que no cumplan. Es decepcionante que la Consejería de Educación se desdiga de lo ya anunciado", apunta.

En este sentido, CSIF recuerda que "ganó" una sentencia en el Tribunal Supremo el pasado noviembre que "avala que todos los interinos docentes no universitarios de la comunidad se incorporen a las aulas a fecha 1 de septiembre y no en días posteriores como ha venido ocurriendo hasta ahora".

La sentencia aludía al curso 2017/2018, cuando el sindicato CSIF recurrió judicialmente en lo contencioso administrativo la resolución de la Dirección General de Personal Docente de la Junta de Extremadura que estipulaba la incorporación en aquel momento de los interinos docentes en días ya entrados el mes de septiembre, después de que ya lo hubiesen hecho el resto de funcionarios educativos, explica.

Tras esa primera resolución judicial formulada en 2017 por CSIF, y "ganada" en 2018 en un juzgado de Mérida, y sucesivos recursos por parte de la Junta, el sindicato ha venido formulando diferentes recursos cada inicio de curso por la misma cuestión, y "ha ganado hasta ocho sentencias al respecto en total", incide.

Finalmente, CSIF recalca que seguirá "luchando" para que se reconozcan los efectos económicos y administrativos de aquellos que obtuvieron vacante en los cursos siguientes al curso 2017/2018. "El Tribunal Supremo, suponemos en base a lo que ha legislado hasta ahora, seguirá dando la razón a CSIF por lo que esperamos que la siguiente sentencia avale las tesis del sindicato ante los tribunales para conseguir lo que consideramos de justicia para el colectivo interino docente no universitario", asevera.