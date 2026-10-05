CSIF, UGT y CCOO promueven la mediación para la equiparación salarial en Extremadura como paso previo a la huelga

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO han solicitado la mediación de la Fundación de Relaciones Laborales para "obligar" a la consejera de Administración Pública, Hacienda y Diálogo Social, Elena Manzano, a negociar la equiparación salarial de los 35.000 empleados públicos de la Administración general de la Junta y el Servicio Extremeño de Salud.

Habiendo transcurrido 14 días sin que la consejera llame, reúna o convoque a los representantes "legítimos" de los trabajadores para tratar este asunto, "despreciando con ello las demandas de los empleados públicos", CSIF, UGT y CCOO no han tenido más "remedio" que instar de esta manera a la consejera a sentarse a negociar como paso previo a la huelga.

En nota de prensa, las tres organizaciones sindicales lamentan "profundamente" que la única comunicación que Elena Manzano ha tenido estas últimas semanas en reacción al calendario de movilizaciones iniciadas en las calles haya sido a través los medios comunicación, "menospreciando la negociación colectiva y la relación directa con los sindicatos".

CSIF, UGT y CCOO rechazan, por ello, la "inaceptable" actitud de Elena Manzano cuando se trata de la responsable de Diálogo Social, lo que les ha llevado a promover la mediación a la Fundación de Relaciones Laborales para "forzar" a la consejera a negociar la equiparación salarial antes de llegar a una huelga en los ámbitos de la Administración General autonómica y del SES.