El Ctaex presenta un "perro robot" para explorar nuevas aplicaciones de la Agricultura 5.0 en varios entornos de cultivo

Presentación de la plataforma robótica cuadrúpeda autónoma - CTAEX

BADAJOZ, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex) ha presentado este miércoles, 14 de octubre, en sus instalaciones en Villafranfro del Guadiana (Badajoz) una plataforma robótica cuadrúpeda autónoma, con la que se pretende avanzar en la incorporación de tecnologías innovadoras al sector agrícola, facilitando la automatización de tareas y la obtención de información de interés agronómico.

La presentación se ha desarrollado en el marco del Grupo Operativo Supraautonómico Agrhound, un proyecto innovador que explora las posibilidades de aplicación de la robótica autónoma y otras tecnologías avanzadas en la agricultura, con el objetivo de contribuir a una gestión más eficiente y precisa de los cultivos.

Con esta presentación, Ctaex da a conocer una nueva herramienta de experimentación tecnológica que contribuirá a seguir explorando el potencial de la Agricultura 5.0, acercando los avances en robótica y digitalización a las explotaciones agrícolas.

Durante el encuentro, los asistentes han conocido las principales características técnicas de esta plataforma, diseñada para desplazarse por diferentes entornos agrícolas y servir de soporte a sensores y sistemas de monitorización.

Su configuración cuadrúpeda ofrece nuevas posibilidades de movilidad en terrenos y espacios de cultivo en los que otras plataformas convencionales pueden encontrar limitaciones, indica en nota de prensa Ctaex.

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